Россия делает плохо. Как меняется риторика Трампа

Дональд Трамп, который скоро займет Белый дом, на этих выходных впервые после победы на выборах дал интервью иностранным изданиям - Times и Bild.

Избранный президент США сделал в нем интересные посылы, в частности, о санкциях против России.

Примечательно также то, что риторика Трампа в отношении Москвы заметно меняется, к примеру, по его мнению, вина в гуманитарной катастрофе в Сирии лежит именно на ней.

Журналист Times подчеркнул, что встретившись с ним понимаешь - избранного президента США фигурой мелкого масштаба и слабой силы никак не назовешь. Что отличается от образа Трампа, который возник во время президентского гонки.

Он также делает вывод, что Трамп намерен руководить США в деловой и расчетливой манере, "при помощи книг бухгалтерского учета".

Корреспондент.net выделяет главное из интервью Дональда Трампа, поскольку оно отличается от его предвыборной риторики.

Главный союзник - Британия

Дональд Трамп называет Brexit хорошей вещью и обещает быстро заключить новое торговое соглашение с королевством.

"Я большой фанат Британии, мы будем работать упорно и оперативно, чтобы подготовить его быстро и должным образом. Это хорошо для обеих сторон. Я встречусь с Терезой Мэй - вы даже можете посмотреть письмо, не знаю, куда положил его, она только что мне его прислала. Она попросила о встрече, и эта встреча состоится, как только я приду в Белый дом".

Последней каплей для решения Британия о выходе из Евросоюза стали беженцы "со всеми их проблемами", считает Трамп. Он подчеркнул, что Соединенное королевство поступило мудро, выйдя из ЕС, ведь "в нем правит Германия".

ЕС - это Германия. И он обречен

Европейскому Союзу Трамп предсказывает развал. Причина для этого все таже - беженцы.

Но, как отмечает Times, избранный президент не злорадствует, напротив, он говорит о своем уважении и восхищении канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он назывет великолепным председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

По его мнению в Европе властвует Германия, и Британия поступила мудро, выйдя из состава ЕС.

"Посмотрите на Евросоюз - это Германия. По сути дела, это инструмент в руках Германии. Вот почему я думаю, что Британия поступила умно, выйдя из ЕС".

Однако Меркель допустила одну катастрофическую ошибку, говорит Трамп, - впустила слишком много нелегальных мигрантов.

За два года ФРГ приняла более миллиона мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока. Трамп считает, что Западу надо было создавать зоны безопасности в Сирии, чтобы сдержать этот наплыв

Такая проблемная, но такая важная НАТО

Избранный президент подчеркнул свою приверженность защите Европы и стран Запада, пишет Times.

Однако НАТО очень нужны реформы из-за главной угрозы - исламского терроризма, поэтому его члены, как считает Трамп, чрезмерно полагаются на Америку.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Проблема номер один: это устаревшая организация, потому что создавалась она много-много лет тому назад. Проблема номер два: страны-члены не вносят в общий бюджет то, что должны".

Трамп объяснил, что об этом свидетельствует то, что альянс не справился с тероризмом.

"И второе: страны-члены не вносят свою справедливую долю, не платят то, что должны платить. И мне кажется, что это несправедливо по отношению к США. Но при всем при этом НАТО очень важна для меня. Есть всего пять стран, которые выделяют те средства, которые должны выделять. Пять. Это немного".

Россия поступает очень плохо

В интервью Трамп критически отозвался о вмешательстве России в сирийский конфликт. Он назвал эти действия "очень плохими", поскольку они стали причиной "ужасной гуманитарной ситуации".

Он также безоговорочно осуждает Барака Обаму за то, что он не сумел сдержать сирийского лидера Башара Асада и прехидента России Владимира Путина.

"Это очень плохо, у нас был шанс что-то сделать, когда мы проводили эти линии в песке. Но ничего не произошло. Это было один-единственный раз. А сейчас уже слишком поздно. Слишком поздно. История с Алеппо была отвратительной. Знаете, когда убивают выходящих из города старух - просто так, едва ли не ради развлечения - это просто ужасно".

Напомним, что во время предвыборной кампании он заявлял, что президент Сирии ведет борьбу с террористами и что Асад "жестче и умнее" американских политиков. Трамп также считал, что США и Россия могли бы объединить силы для борьбы с терроризмом в Сирии.

Санкции в обмен на сделку

"Знаете, я начинаю доверять им обоим (Путину и Меркель). Посмотрим, как долго это продлится. Возможно, продлится это недолго"

Трамп заявил, что снятия санкций против России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

"Есть санкции против России - давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено".

По его словам, от этого могут выиграть обе стороны, но не уточнил, о каких договорах может идти речь.

Госдеп США сообщает, что в настоящее время Россия превосходит США по числу ракет с развернутыми боеголовками: у американской стороны их 1367, у российской - 1796.

В Кремле не вызвало никаких эмоций это заявление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал набраться терпения.

"дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США, и потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам".

Также пресс-секретарь отметил, что на данный момент переговоры относительно сокращения ядерного арсенала России не ведутся.

По словам Пескова, кризис на востоке Украины будет частью повестки дня в отношениях России и США.

Источник: korrespondent.net