В ОАЭ упал воздушный шар, шесть пострадавших

В Объединенных Арабских Эмиратах при падении воздушного шара пострадали шесть человек. Об этом, сообщает агентство The Associated Press в понедельник, 16 января.

По данным полиции эмирата Шарджа, воздушный шар с туристами потерпел крушение в понедельник утром около маленького города в Аль-Мадам во время полета над пустыней.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами. О том, из каких именно стран приехали туристы, не сообщается.

Ранее в Техасе при падении воздушного шара погибли 16 человек.

Источник: korrespondent.net