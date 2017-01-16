Названа причина перестрелки в Олевске

Драка и перестрелка в Олевске произошла из-за нежелания отдельных лиц оплачивать вход на дискотеку. Об этом в эфире 112 Украина собщил начальник главуправления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Конфликт случился в одном из баров, где была дискотека. Приезжие из Львовской области не захотели платить за вход по 20 грн, получилась драка. Ночью конфликт перерос в вооруженную перестрелку", – подчеркнул Печененко.

По словам главы житомирской полиции, участники потасовки пустили в ход травматическое и огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.

"Одному из пострадавших ампутировали часть ноги, от огнестрельного ранения ему раздробило кость. Пули и гильзы, найденные на месте преступления, подтверждают, что было травматическое, огнестрельное оружие и взрыв гранаты РГД-5", – резюмировал Печененко.

Напомним, в результате перестрелки погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net