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16. 01. 2017

Названа причина перестрелки в Олевске

 
Драка и перестрелка в Олевске произошла из-за нежелания отдельных лиц оплачивать вход на дискотеку. Об этом в эфире 112 Украина собщил начальник главуправления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
 
"Конфликт случился в одном из баров, где была дискотека. Приезжие из Львовской области не захотели платить за вход по 20 грн, получилась драка. Ночью конфликт перерос в вооруженную перестрелку", – подчеркнул Печененко.
 
По словам главы житомирской полиции, участники потасовки пустили в ход травматическое и огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.
 
"Одному из пострадавших ампутировали часть ноги, от огнестрельного ранения ему раздробило кость. Пули и гильзы, найденные на месте преступления, подтверждают, что было травматическое, огнестрельное оружие и взрыв гранаты РГД-5", – резюмировал Печененко.
 
Напомним, в результате перестрелки погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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