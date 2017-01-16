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16. 01. 2017

В ЛНР завели дело на Порошенко, Кличко и Яроша

 
Так называемое "министерство государственной безопасности ЛНР" открыло уголовные дела по результатам рассмотрения заявлений от "общественных организаций" на ряд политических деятелей. Об этом сказано в сообщении на сайте "министерства".
 
Так, по результатам "доследственной проверки" возбуждено уголовное дело и проводится расследование в отношении Александра Турчинова, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Олега Тягнибока, Виталия Кличко, Олега Ляшко, Дмитрия Яроша, Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака, Валентина Наливайченко и иных лиц по признакам "состава преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 35 (cовершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), частями 1, 2 статьи 435 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Луганской Народной Республики".
 
"С целью полного, всестороннего, объективного расследования всех обстоятельств по уголовному делу, МГБ принимаются имеющиеся у граждан Республики фото- видео, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность ВСУ и радикальных террористических организаций", - сказано в сообщении.
 
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Источник: korrespondent.net

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