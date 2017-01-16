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16. 01. 2017

В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские

В городе Диярбакыр, который располагается на юго-востоке Турции, 16 января прогремел взрыв, в результате которого трое полицейских погибли.

По информации турецкого канала NTV, взрыв произошел во время сноса здания в районе Сур, где располагается кампус местного университета.
 
Самодельное взрывное устройство было заложено на дороге и приведено в действие дистанционно при проезде полицейской машины.
 
По предварительной информации, кроме погибших, еще четыре человека пострадали. Всех госпитализировали в больницу, однако их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января в турецком Измире возле здания суда взорвалось два автомобиля.

Источник: korrespondent.net

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