В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские

В городе Диярбакыр, который располагается на юго-востоке Турции, 16 января прогремел взрыв, в результате которого трое полицейских погибли.

По информации турецкого канала NTV, взрыв произошел во время сноса здания в районе Сур, где располагается кампус местного университета.

Самодельное взрывное устройство было заложено на дороге и приведено в действие дистанционно при проезде полицейской машины.

По предварительной информации, кроме погибших, еще четыре человека пострадали. Всех госпитализировали в больницу, однако их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января в турецком Измире возле здания суда взорвалось два автомобиля.

Источник: korrespondent.net