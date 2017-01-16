Киев обвинил ЛДНР в блокировании обмена пленными

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила о блокировании сепаратистами Донбасса вопроса об освобождении заложников.



"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до Нового года заложников и жест доброй воли с украинской стороны – одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников остаётся заблокированным". - написала она в Facebook.

По ее словам, сепаратисты утверждают, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин.

"А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50", – заявила Геращенко.

Напомним, в конце декабря сепаратисты отдали Украине двух заложниц. При этом в сети позже усомнились, что их можно считать пленницами.

Также отметим, что этом месяце Украина обвинила ДНР в обмане касательно невыдачи подростков-"диверсантов".