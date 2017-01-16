Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 18:40
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

В Славянске автобус врезался в столб, семеро пострадавших

 
В Славянске (Донецкая область) междугородний микроавтобус на скорости въехал в столб, пострадали семь человек. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
 
"Около 7 утра в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Современной", - говорится в сообщении.
 
Как выяснили правоохранители, 38-летний водитель микроавтобуса Опель Виваро, следовавший из Покровска  Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате ДТП сам водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.
 
Отдельно отмечается, что, согласно заключению экспертизы, в момент аварии водитель авто был трезвым. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.
 
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Украины из-за непогоды погибли девять человек и 66 травмированы.
 
В Киеве возле лицея авто сбило трех детей
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.