В Славянске автобус врезался в столб, семеро пострадавших

В Славянске (Донецкая область) междугородний микроавтобус на скорости въехал в столб, пострадали семь человек. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Около 7 утра в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Современной", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, 38-летний водитель микроавтобуса Опель Виваро, следовавший из Покровска Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате ДТП сам водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.

Отдельно отмечается, что, согласно заключению экспертизы, в момент аварии водитель авто был трезвым. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Украины из-за непогоды погибли девять человек и 66 травмированы.

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Источник: korrespondent.net