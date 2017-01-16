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16. 01. 2017

Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам

Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила избранному американскому президенту Дональду Трампу по поводу миграционной политики, которую последний раскритиковал, пишет DW.
 
В частности, Меркель заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.
 
Кроме того, канцлер подчеркнула, что планирует усилить сотрудничество между 27-ю странами-членами ЕС ради развития "экономической мощи", "эффективных структур принятия решений" и "реакции на вызовы ХХІ века", среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест. 
 
"Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках",  - отметила Меркель.
 
Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и связал недавний теракт в Берлине с прибытием большого количества беженцев в Германию.
 
Кроме того, Трамп допустил утрату доверия к Меркель.

Источник: korrespondent.net

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