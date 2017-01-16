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16. 01. 2017

В Вене осквернили памятник советским солдатам

В столице Австрии неизвестные облили краской памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашизма. Об этом сообщает российское посольство в Австрии на своей странице в Twitter.

"В Вене осквернили памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской", – говорится в сообщении.

В посольстве также уточнили, что уже отправили соответствующую ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.

Напомним, в декабре в Киеве осквернили стелу Победы во Второй мировой войне неподалеку от торгово-развлекательного центра Украина.

Источник: korrespondent.net

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