В Вене осквернили памятник советским солдатам

В столице Австрии неизвестные облили краской памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашизма. Об этом сообщает российское посольство в Австрии на своей странице в Twitter.

"В Вене осквернили памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской", – говорится в сообщении.

В посольстве также уточнили, что уже отправили соответствующую ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.

Напомним, в декабре в Киеве осквернили стелу Победы во Второй мировой войне неподалеку от торгово-развлекательного центра Украина.

Источник: korrespondent.net