Обещали еще в 2016. Сценарии возвращения Донбасса

Украинские власти вновь обещает скорое освобождение Донбасса.

Новая дата – осень 2017 года.

Ранее власти обещали освободить оккупированные территории до конца 2016 года и предлагали различные пути решения данного вопроса.

Корреспондент.net вспоминает эти сценарии.

Россия прекратит поддержку

Освобождение оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017 года, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий через давление.

"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - считает Тука.

Президент обещал еще раньше

В марте 2016 года президент Петр Порошенко говорил, что надеется на восстановление Украиной контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей до 2017 года.

"Украина мирно вернет Донбасс на протяжении одного года", - заключил Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу "TRT World".

“Я верю, что сумею вернуть контроль над востоком моей страны и надеюсь, что это возможно в этом году", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что возвращение контроля над Донбассом станет только первым шагом. По словам Президента, возвращение аннексированного Россией Крыма займет больше времени, но альтернативы восстановлению там власти Украины нет.

Хорватский сценарий

В декабре 2016 года председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что считает неизбежным хорватский вариант освобождения Донбасса.

Жебривский отметил, что не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно неподконтрольных территорий.

По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.

"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.

Напомним, в 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций "Молния" и "Буря" принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашения, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году.

Стоит отметить, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события.

Так, в июне 2016 года он заявлял, что есть два варианта решения конфликта. Первый – отказ России от Донбасса из-за усиления международных санкций. "Второй вариант - хорватский. Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - сказал Жебривский, подчеркнув, что лично он надеется на первый сценарий.

"Потому что самое страшное на войне - хоронить своих собратьев", - объяснил он.

Тяжело будет вернуть

Руководитель Луганской области Юрий Гарбуз в августе 2016 года заявлял, что если конфликт на Донбассе затянется, то страна получит "балканский проект”.

"В любом случае мы должны понимать, что если мы затянем конфликт на долгое время, то мы придем к балканскому проекту, и это уже будет навсегда. Потому что за два года ментальность меняется, и мы проигрываем информационную войну и когда каждый день в школах пытаются настраивать детей против Украины, то я считаю, что нужно найти способ протянуть руку людям, у которых в сердце есть Украина. А тех, кто думают иначе, выгнать на другую сторону", - заявил Гарбуз.

Источник: korrespondent.net