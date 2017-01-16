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16. 01. 2017

Иракская армия заняла новые районы в Мосуле

В восточном Мосуле армия Ирака выбила боевиков "Исламского государства" еще из трех районов, передает EFE.

Сообщается, что иракские войска штурмовали восточные районы Наби Юнус и аль-Джаммама, а также северо-восточный район аль-Шурта, недалеко от университетского городка, который был отражен у "Исламского государства" в прошлую субботу.

Ранее сообщалось, что террористы "Исламского государства", отступая, взрывают в Мосуле правительственные здания.

Источник: korrespondent.net

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