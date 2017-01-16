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16. 01. 2017

Могерини - Трампу о распаде ЕС: Мы сплотимся

Евросоюзу удастся сохранить единство и продолжить свое существование, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я думаю, что ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100 процентов", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад.

"Я с уважением отношусь ко мнению избранного президента, но считаю, что ЕС будет в порядке", - добавила Могерини.

Ранее также немецкий канцлер Ангела Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам.

Источник: korrespondent.net

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