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16. 01. 2017

Москва обвинила Вашингтон в новой гонке вооружений

Вашингтон инициирует новую "гонку вооружений", заявила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Реализованные США планы масштабного развертывания вооруженных сил в Европе является сильным разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, угрожают долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики", - сказал она.

"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", - отметила Захарова.

Отметим, с 12 января в Польше разместился американский военный контингент на постоянной основе.

Кремль назвал американские танки в Польше угрозой России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США "это даже не европейское государство".

Источник: korrespondent.net

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