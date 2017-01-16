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16. 01. 2017

Порошенко назвал ориентиры на этот год

Президент Петр Порошенко назвал на встрече с послами иностранных государств главные ориентиры Украины в 2017 году.

"Наш ориентир 2017 - борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности", - сказал он.

Сегодня на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на сотрудничество Украины и Дональда Трампа, избранного американского президента.

Источник: korrespondent.net

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