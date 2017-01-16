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16. 01. 2017

Стрелял стоя: появилась запись допроса Пашинского

Бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов опубликовал аудиозапись допроса нардепа Сергей Пашинского, в котором, как утверждалось ранее, тот изменил показания и признал, что стрелял стоя.

Напомним, 31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применил оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа.

"Мне удалось остановить нападавшего только когда лёжа выстрелил ему в ногу", - написал депутат тогда в Facebook.

На аудиозаписи Пашинский говорит, что выстрелил сразу, как только смог.

"После того, как меня сбили с ног, я встал и сразу настаиваю на слове сразу). Я не стоял и не вступал в переговоры с господином Химикусом. Я думаю, на 90 процентов уверен, что это не был выстрел лежа. Я когда встал сделал выстрел, то есть не лежа. Я не делал выстрел лежа, это однозначно. Я прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы его остановить", - сказал депутат.

Также отметим, что врач, оперировавший пострадавшего заявил, что Пашинский соврал в своих показаниях.

Источник: korrespondent.net

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