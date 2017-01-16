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16. 01. 2017

Захарченко и Плотницкий приехали в Крым

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в аннексированный Крым с визитом, заявил депутат российской Госдумы Андрей Козенко.

"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящее в Донбассе", - сказал он.

Ожидается, что в рамках визита ожидаются совместная пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня", митинг возле памятника Богдану Хмельницкому и участие в форуме "С Россией навеки".

Примечательно, что в прошлом месяце Захарченко пообещал вернуть Крыму скифское золото после захвата Киева.

Источник: korrespondent.net

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