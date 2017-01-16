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16. 01. 2017

Косово: Сербия готовит "крымский сценарий"

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию", передает Reuters.

Накануне  в Косово не пустили поезд с надписью "Косово – это Сербия", запущенный впервые за 18 лет. Он был приобретен в России и был отправлен 14 января с центрального вокзала Белграда.

Президент Косово заявил, что этот поезд был направлен для того, чтобы спровоцировать косоваров и создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово. 
 
Отмечается, что там проживает около 50 тысяч этнических сербов, которые не признают независимость края.
 
"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был преподнесен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а затем присоединить ее к Сербии. По образцу Крыма", – сказал Тачи.
Накануне президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Заявление прозвучало через сутки после того, как провалилась попытка отправить вышеупомянутый поезд.

Источник: korrespondent.net

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