Керри раскритиковал слова Трампа о миграционной политике ФРГ

Американский госсекретарь Джон Керри назвал "неподобающими" заявления Трампа, касающиеся миграционной политики Германии, передает Reuters.

"Честно говоря, я подумал, что это было неподобающе для избранного президента Соединенных Штатов судить о политике других стран в такой прямой манере", - сказал он.

Керри также отметил, что Трампу придется вернуться к этой теме после инаугурации 20 января.

Накануне Трамп заявил, что Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив в страну большое количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Позже Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам, заявив, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.

Источник: korrespondent.net