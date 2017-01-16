Порошенко: Безвиз нужен для возвращения Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.

"В 2017 Соглашение об ассоциации и безвизовый режим должны стать юридически свершившимся фактом - важный элемент мирного возвращения Донбасса и Крыма", - сказал он на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине.

На этой же встрече Порошенко назвал ориентиры Украины на 2017 год.

Отметим, что согласно опросу, половина украинцев не считает важным безвиз.

Также напомним, что в представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

Источник: korrespondent.net