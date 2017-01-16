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16. 01. 2017

Олланд - Трампу: ЕС не нуждается в советах извне

Президент Франции Франсуа Олланд ответил на заявления избранного американского президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа "не нуждается в советах извне".

Ранее Трамп в интервью восхитился решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией и обрисовал перспективы улучшения отношений с Россией.

"Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но она будет принимать решение, руководствуясь своими интересами и ценностями", - заявил Олланд.

Французский президент отметил, что Европа "не нуждается в советах извне".

По словам Олланда, НАТО "будет устаревшим, только когда устареют угрозы".

Ранее Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам, а также глава европейской демократии Федерика Могерини.

Кроме того, американский госсекретарь Джон Керри раскритиковал слова Трампа.

Источник: korrespondent.net

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