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17. 01. 2017

Президент Украины встретился с главой ОБСЕ

 
Петр Порошенко встретился с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, сообщили в пресс-службе администрации президента.
 
Порошенко выразил уверенность, что Австрия во время председательства в ОБСЕ будет выходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, в частности принципов Хельсинкского заключительного акта.
 
"Необходимо каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления – напрасны", – подчеркнул глава государства.
 
Президент также отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе, необходимости продолжения работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
 
Порошенко: На Донбассе погибли 10 тысяч украинцев
 
Он сообщил, что приветствует намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ, которые помогают контролировать соблюдение режима прекращения огня и фиксировать факты поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.
 
Порошенко призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушение Россией прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных в РФ и заложников на Донбассе.
 
Ранее, на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, Порошенко назвал ориентиры на 2017 год и заявил, что Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены в нынешнем году, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.

Источник: korrespondent.net

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