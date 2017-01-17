Президент Украины встретился с главой ОБСЕ

Петр Порошенко встретился с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Порошенко выразил уверенность, что Австрия во время председательства в ОБСЕ будет выходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, в частности принципов Хельсинкского заключительного акта.

"Необходимо каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления – напрасны", – подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе, необходимости продолжения работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко: На Донбассе погибли 10 тысяч украинцев

Он сообщил, что приветствует намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ, которые помогают контролировать соблюдение режима прекращения огня и фиксировать факты поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Порошенко призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушение Россией прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных в РФ и заложников на Донбассе.

Ранее, на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, Порошенко назвал ориентиры на 2017 год и заявил, что Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены в нынешнем году, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.

Источник: korrespondent.net