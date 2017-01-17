Охендовский вновь отказался давать показания НАБУ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский во второй раз проигнорировал возможность дать показания в ходе досудебного расследования, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в Faсebook.

"Сегодня в очередной раз остановили допрос главы ЦИК. Подозреваемый отказался давать показания мотивируя это отсутствием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время следственного действия. Однако, в соответствии с действующим законодательством, прокурор не обязан участвовать в допросе", – отметили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что 26 декабря Охендовский также отказался давать показания, заявив, что его защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела, несмотря на то, что 15 декабря адвокат получил к ним доступ.



Ранее сообщалось, что д етективы НАБУ и прокуроры САП 13 декабря сообщили Охендовскому о подозрении в получении взятки на сумму почти 162 тысячи долларов.

Соломенский райсуд Киева назначил в виде меры пресечения для главы ЦИК личное обязательство до 13 февраля, в соответствии с которым он может покидать Украину только с разрешения следователя.

Источник: korrespondent.net