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17. 01. 2017

Охендовский вновь отказался давать показания НАБУ

 
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский во второй раз проигнорировал возможность дать показания в ходе досудебного расследования, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в Faсebook.
 
"Сегодня в очередной раз остановили допрос главы ЦИК. Подозреваемый отказался давать показания мотивируя это отсутствием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время следственного действия. Однако, в соответствии с действующим законодательством, прокурор не обязан участвовать в допросе", – отметили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что 26 декабря Охендовский также отказался давать показания, заявив, что его защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела, несмотря на то, что 15 декабря адвокат получил к ним доступ.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП 13 декабря сообщили Охендовскому о подозрении в получении взятки на сумму почти 162 тысячи долларов.
 
Соломенский райсуд Киева назначил в виде меры пресечения для главы ЦИК личное обязательство до 13 февраля, в соответствии с которым он может покидать Украину только с разрешения следователя.

Источник: korrespondent.net

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