В Стамбуле задержали виновника теракта в ночном клубе − СМИ

В Турции службы безопасности арестовали террориста, устроившего стрельбу в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов в Стамбула, передает Daily Sabah.

По информации издания без указания на источник, операция по задержанию прошла в понедельник вечером, 16 января, в Стамбуле.

Напомним, во время вооруженного нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек, 69 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство.

Позже полиция установила, что террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан.

Источник: korrespondent.net