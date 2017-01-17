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17. 01. 2017

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой − СМИ

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире, отметил, что белорусские разработки в области высоких технологий имеют высокий потенциал и подчеркнул, что к ним относится, в частности, мессенджер Viber, сообщает БелТА.
 
"Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", − сказал Лукашенко.
 
Напомним, Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения распложены в Минске и Бресте, а также в Израиле.
 
В Viber нашли возможность подслушивать разговоры
 
Ранее Лукашенко пообещал соседним странам в традиционном новогоднем поздравлении, что со стороны белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

Источник: korrespondent.net

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