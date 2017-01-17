Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой − СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире, отметил, что белорусские разработки в области высоких технологий имеют высокий потенциал и подчеркнул, что к ним относится, в частности, мессенджер Viber, сообщает БелТА.

"Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", − сказал Лукашенко.

Напомним, Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения распложены в Минске и Бресте, а также в Израиле.

В Viber нашли возможность подслушивать разговоры

Ранее Лукашенко пообещал соседним странам в традиционном новогоднем поздравлении, что со стороны белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

Источник: korrespondent.net