Умер последний астронавт, побывавший на Луне

NASA сообщили в Twitter, что на 83-м году жизни скончался американский астронавт Юджин Сернан, который является последним человеком из стоявших на поверхности Луны.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C — NASA (@NASA) 16 января 2017 г.

Напомним, Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".

Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы "Аполлон".

В ходе этой миссии люди в шестой − и пока последний − раз высадились на Луне. Астронавты провели на спутнике Земли почти 75 часов и совершили три выхода из корабля. На поверхности Луны Сернан тогда написал инициалы своей дочери − "TDC".

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Источник: korrespondent.net