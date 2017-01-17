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17. 01. 2017

Керри: в проблемах РФ и США виновна российская сторона

 
Госсекретарь США Джон Керри заявил во время интервью на канале CNN, что не считает российско-американские отношения плохими в последние годы, однако, по его мнению, проблемы в них возникали по вине российского руководства.
 
Во время интервью у Керри спросили, разделяет ли он оценку избранного президента США Дональда Трампа о том, что при администрации Барака Обамы отношения с РФ были плохими.
 
"Нет, я не думаю, что это правильно, на самом деле", − отметил госсекретарь.
 
"В них (отношениях – ред.) были проблемы и были там, где Владимир Путин делал проблему – Украина, Крым, Сирия", − добавил Керри.
 
Он также напомнил, что США сотрудничали с РФ по целому ряду важных мировых проблем, в частности по иранской ядерной программе, ликвидации химического оружия в Сирии, в гуманитарной сфере и охране окружающей среды.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Керри назвал "неподобающими" заявления Трампа, касающиеся миграционной политики Германии
 
Ранее, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают нынешнее состояние двусторонних отношений с Россией критическим.

Источник: korrespondent.net

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