Керри: в проблемах РФ и США виновна российская сторона

Госсекретарь США Джон Керри заявил во время интервью на канале CNN, что не считает российско-американские отношения плохими в последние годы, однако, по его мнению, проблемы в них возникали по вине российского руководства.

Во время интервью у Керри спросили, разделяет ли он оценку избранного президента США Дональда Трампа о том, что при администрации Барака Обамы отношения с РФ были плохими.

"Нет, я не думаю, что это правильно, на самом деле", − отметил госсекретарь.

"В них (отношениях – ред.) были проблемы и были там, где Владимир Путин делал проблему – Украина, Крым, Сирия", − добавил Керри.

Он также напомнил, что США сотрудничали с РФ по целому ряду важных мировых проблем, в частности по иранской ядерной программе, ликвидации химического оружия в Сирии, в гуманитарной сфере и охране окружающей среды.

Как сообщал Корреспондент.net , Керри назвал "неподобающими" заявления Трампа, касающиеся миграционной политики Германии

Ранее, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают нынешнее состояние двусторонних отношений с Россией критическим.

Источник: korrespondent.net