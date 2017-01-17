Порошенко: Медлить с безвизом опасно

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, напомнил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС, сообщила пресс-служба главы государства.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", − заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

"Дальше откладывать − вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".

Напомним, ранее на встрече с иностранными послами Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.

Посол ЕС: Украина получит безвиз, но даты нет

Источник: korrespondent.net