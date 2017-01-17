Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 03:46
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
17. 01. 2017

Порошенко: Медлить с безвизом опасно

 
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, напомнил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС, сообщила пресс-служба главы государства.
 
"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", − заявил президент.
 
Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".
 
"Дальше откладывать − вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".
 
Напомним, ранее на встрече с иностранными послами Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.
 
Посол ЕС: Украина получит безвиз, но даты нет

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.