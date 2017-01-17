Мэр Киева посетит Украинский завтрак в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире NewsOne, что примет участие в Украинском завтраке в Давосе, передает пресс-служба КГГА.

Свое участие он объяснил гражданской и политической позицией поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"На Украинский завтрак пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти. Я уверен, что должен как человек, которого знают во всем мире, доносить позицию − и как гражданина, и как представителя власти − относительно внешней политике Украины, о реформах, которые происходят. И каждый раз я использую такую возможность, ведь меня знают и слышат", − заявил глава КГГА.

Он также намерен принять участие во встрече лидеров по вопросам инфраструктурного и городского развития, посетить мероприятие организованное американским изданием "Washington Post".

Мэр Киева отметил, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями крупных мировых компаний.

"Давос − это всегда практическая польза для нашего города. В позапрошлом году мы "привезли" из Давоса электронный бюджет... В прошлом году − договорились о сотрудничестве с Uber, что компания начнет работать в Киеве, установили ряд новых контактов с иностранными партнерами, в частности с немцами. Впоследствии такое сотрудничество перерастает в воплощение важных инфраструктурных проектов столицы, например таких, как Подольско-Воскресенский мост", − подчеркнул глава столицы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе, однако не будет участвовать в Украинском завтраке.

Источник: korrespondent.net