Крым никогда не был украинским − Ле Пен

Кандидат в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен в интервью Известиям заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на выборах.

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", − подчеркнула Лен Пен.

Политик отметила, что факт невосприятия волеизъявления народа полуострова международным сообществом и ООН, вызывает у нее сожаление.

Она также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной. Позже СБУ направила письмо в МИД о запрете ее въезда в Украину.

Источник: korrespondent.net