Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 05:12
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
17. 01. 2017

Крым никогда не был украинским − Ле Пен

 
Кандидат в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен в интервью Известиям заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на выборах.
 
"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", − подчеркнула Лен Пен.
 
Политик отметила, что факт невосприятия волеизъявления народа полуострова международным сообществом и ООН, вызывает у нее сожаление.
 
Она также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.
 
Напомним, ранее Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной. Позже СБУ направила письмо в МИД о запрете ее въезда в Украину. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.