МИД РФ о санкциях: Не мы их вводили, не нам их и отменять

Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций против России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в ООН, передает Интерфакс.

"Санкции − это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали. Мы и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", − отметил Рябков.

Комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о снятии санкций в обмен на ядерное разоружение Рябков отметил готовность России к диалогу, но при этом подчеркнул, что "обсуждение идей не равнозначно изменению позиций".

Кремль ответил на предложение Трампа о санкциях

Источник: korrespondent.net