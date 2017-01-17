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17. 01. 2017

МИД РФ о санкциях: Не мы их вводили, не нам их и отменять

 
Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций против России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в ООН, передает Интерфакс.
 
"Санкции − это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали. Мы и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", − отметил Рябков.
 
Комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о снятии санкций в обмен на ядерное разоружение Рябков отметил готовность России к диалогу, но при этом подчеркнул, что "обсуждение идей не равнозначно изменению позиций".
 
Кремль ответил на предложение Трампа о санкциях

Источник: korrespondent.net

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