В Норвегию прибыли морские пехотинцы из США

Впервые со Второй мировой войны около 300 американских морских пехотинцев высадились в Норвегии, раздражая Россию, передает Reuters.

Высадка американских солдат в Норвегии совпадает по времени с отправкой нескольких тысяч военных США в Польшу, однако норвежские чиновники отвергают какую-либо связь этого события с проблемами НАТО и России.

Военные из США будут оставаться в Норвегии в течение года.

По словам представителя норвежской армии, морская пехота будет учиться вести боевые действия в условиях зимы на военной базе близ города Тронхейм за 1500 км от границы с Россией.

"В течение первых четырех месяцев они будут проходить базовые зимнее тренировки, они научатся справляться с лыжами и выживать в арктических условиях. Это не касается России или текущей ситуации", − заявил он.

В посольстве России в Осло не понимают для чего американские войска прибыли в Норвегию.

"Принимая во внимание многочисленные заявления норвежских чиновников об отсутствии угрозы со стороны России для Норвегии, мы хотели бы понять, для каких целей они так ... хотят увеличить свой военный потенциал, в частности, путем дислокации американских войск?", − подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Польшу прибыли более тысячи американских солдат и доставили танки для сдерживания возможной агрессии со стороны России.

Власти Польши военным США: Ждали вас десятки лет

Источник: korrespondent.net