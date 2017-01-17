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17. 01. 2017

В Давосе открывается 47-я сессия Всемирного экономического форума

 
Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января, передает Интерфакс-Украина.
 
В этом году знаменитый горнолыжный курорт примет рекордное число делегатов − около 3 тысяч.
По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели.
 
Откроет форум-2017 председатель КНР Си Цзиньпин. Отметим, что Китай отправил в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия.
 
Другая ситуация с США − в этом году Америке не до глобалистского Давоса − не только организационно, но и идеологически.
 
Германию в Давосе в этот раз будет представлять министр обороны и министр финансов (а также новый чемпион "Формулы 1") Нико Росберг, который в "именной" сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти.
 
Франция также в этот раз представлена лишь на министерском уровне, зато от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй.
 
По уровню интереса аудитории не уступит никому из президентов и премьеров скромный отраслевой министр из Саудовской Аравии, один из "отцов" соглашения о сокращении добычи нефти Халид аль-Фалих.
 
Финансовый и корпоративный мир представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.
 
Ранее сообщалось, что Порошенко посетит экономический форум в Давосе, где у него запланирован ряд встреч с европейскими лидерами "для укрепления антипутинской коалиции".
 
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Источник: korrespondent.net

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