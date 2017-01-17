В Давосе открывается 47-я сессия Всемирного экономического форума

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января, передает Интерфакс-Украина.

В этом году знаменитый горнолыжный курорт примет рекордное число делегатов − около 3 тысяч.

По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели.

Откроет форум-2017 председатель КНР Си Цзиньпин. Отметим, что Китай отправил в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия.

Другая ситуация с США − в этом году Америке не до глобалистского Давоса − не только организационно, но и идеологически.

Германию в Давосе в этот раз будет представлять министр обороны и министр финансов (а также новый чемпион "Формулы 1") Нико Росберг, который в "именной" сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти.

Франция также в этот раз представлена лишь на министерском уровне, зато от Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй.

По уровню интереса аудитории не уступит никому из президентов и премьеров скромный отраслевой министр из Саудовской Аравии, один из "отцов" соглашения о сокращении добычи нефти Халид аль-Фалих.

Финансовый и корпоративный мир представят глава МВФ Кристин Лагард, руководители Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total и других компаний и банков.

Ранее сообщалось, что Порошенко посетит экономический форум в Давосе, где у него запланирован ряд встреч с европейскими лидерами "для укрепления антипутинской коалиции".

Мэр Киева посетит Украинский завтрак в Давосе

Источник: korrespondent.net