В Египте боевики напали на КПП, есть погибшие

В МВД Египта сообщили, что восемь полицейских погибли и трое получили ранения при атаке боевиков на КПП в провинции Вади эль-Гедид на юго-западе страны, передает РИА Новости.

По имеющимся данным, радикалы напали на пост силовиков на дороге Эль-Харга-Асьют. Во время атаки было уничтожено двое террористов.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на севере Синайского полуострова в Египте, в результате взрыва бомбы погибли сотрудник полиции и военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net