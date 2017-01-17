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17. 01. 2017

В Египте боевики напали на КПП, есть погибшие

 
В МВД Египта сообщили, что восемь полицейских погибли и трое получили ранения при атаке боевиков на КПП в провинции Вади эль-Гедид на юго-западе страны, передает РИА Новости.
 
По имеющимся данным, радикалы напали на пост силовиков на дороге Эль-Харга-Асьют. Во время атаки было уничтожено двое террористов.
 
Ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.
 
Ранее сообщалось, что 31 декабря на севере Синайского полуострова в Египте, в результате взрыва бомбы погибли сотрудник полиции и военнослужащий.
 
У храма в Каире прогремел взрыв: более 20 погибших
 

Источник: korrespondent.net

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