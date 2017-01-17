Итоги 16.01: Новые условия МВФ, "шоковые" пенсии

В Минсоцполитики проговорились о новом "шоковом" законопроекте по пенсиям

На сайте Минсполитики была опубликована информация о том, что министр социальной политики Андрей Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать "шок" у украинцев. Однако позже новость удалили.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий", – цитировали Реву в пресс-служба министерства.

Порошенко поручил передать иск против РФ в Гаагский международный суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, что поручил МИД Украины передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В частности, иск касается обстрела Мариуполя в январе 2015 года, обстрела автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015 года, обстрела Краматорска в феврале 2015 года, сбитого самолета рейса МН17.

Гривна остается нестабильной

Национальный банк 16 января 2017 года снова снизил курс гривны на 41 копейку – до 27,67 грн за доллар.

В то же время в банках и на наличном рынке гривна, напротив, немного укрепилась по сравнению с прошедшей пятницей, когда доллар взлетел до 29,2 грн.

Так, в пунктах обмена валют курс гривны 16.01.2017 вырос до 28,8 грн, в банках – до 28,86 грн.

Украина собрала рекордный урожай зерновых

В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что в 2016 году Украина собрала самый большой урожай зерновых за период независимости – 66 миллионов тонн. Прошлогодний показатель превышен почти на 6 миллионов тонн, сообщает.

По данным ведомства, в 2016 году также установлены рекордные показатели по урожайности зерновых: пшеница – 42,1 ц/га, рожь – 27,3 ц/га, кукуруза – 66 ц/га, горох – 31,3 ц/га.

Под Житомиром произошла массовая перестрелка

В городе Олевск Житомирской области в ночь с 15 на 16 января произошла массовая перестрелка, ранения получили несколько человек.

По информации депутата областного совета Александра Николайчука, группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни.

Также нападавшие бросили в толпу гранату, из-за чего несколько людей получили ранения различной степени тяжести.

По словам депутата, инцидент может быть связан с нелегальной добычей янтаря в данном регионе.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в результате перестрелки в Олевске погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения.

Начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко информировал, что драка и перестрелка в Олевске случилась из-за нежелания отдельных лиц оплачивать вход на дискотеку.

В Киргизии разбился самолет

Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в Бишкеке.

Самолет рухнул на жилые дома в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области.

Количество погибших на месте крушения составляет около 35 человек, среди них шесть детей. Среди погибших – четыре члена экипажа. Один из них был живой, он скончался по приезде в больницу. Остальные погибшие – местные жители.

Также сообщается, что число жертв может существенно вырасти, поскольку самолет разрушил десятки домов. Могли погибнуть целые семьи. В настоящее время выясняется количество людей, проживавших на этой территории.

Первый вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что по предварительным выводам специалистов Boeing 747 разбился из-за ошибки пилотов.

В Косово ожидают "крымского сценария" от Сербии

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию".

Напомним, накануне в Косово не пустили поезд с надписью "Косово – это Сербия", запущенный впервые за 18 лет из Сербии.

Президент Косово заявил, что этот поезд был направлен для того, чтобы спровоцировать косоваров и создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово.

В МВФ озвучили новые условия кредита

Чтобы получить новые транши, Украина должна выполнить дополнительные условия Международного валютного фонда. Среди пунктов – повышение пенсионного возраста, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, миссия Фонда в настоящее время продолжает консультации с властями Украины и имеются неплохие шансы на получение еще одного миллиардного транша.

В обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ прописаны 12 структурных маяков, из них семь – новые.

Подробнее об условиях МВФ читайте на Корреспондент.net .

Назван самый депрессивный день года

Психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа назвал третий понедельник года самым депрессивным днем в году. В 2017-м - это 16 января.

Как утверждает ученый, это день плох тем, что новогодние и рождественские праздники закончились, запасенные вкусности съедены, а деньги − потрачены, следующая зарплата будет нескоро. Кроме того, зимой людям не хватает тепла и солнечного света.

В Крыму подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека на полуострове

Власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в период, когда Крым был частью Украины.

"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", – информировал член крымского правительства Заур Смирнов.

Источник: korrespondent.net