На Донбассе стало меньше обстрелов – штаб

За прошедшие сутки, 16 января, сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии, передает штаб АТО.

"Враг продолжил обстрелы наших позиций по всем направлениям… Одного нашего военного ранило", – говорится в сообщении.

По данным военных, на мариупольском направлении боевики стреляли с 82 мм минометов по Павлополю. С гранатометов и стрелкового оружия по Павлополю, Гнутово, Марьинке, Водяному, Красногоровке и Широкино.

На Луганском – из гранатометов и стрелкового оружия – урочище Шаров Угол, Станица Луганская и Новозвановка.

На Донецком – из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в зоне АТО зафиксировали 60 обстрелов, в том числе из артиллерии и ПТРК, один боец получил ранение.

А в ДНР заявили об обстреле Горловки и ранении трехлетнего мальчика.

Источник: korrespondent.net