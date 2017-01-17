Авиакатастрофа в Киргизии: Число жертв достигло 37

В Киргизии продолжаются поисковые работы на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT Airlines, который упал 16 января на дачный поселок Дача-Суу близ аэропорта Манас столицы страны Бишкека.

Как передают местные СМИ, спасатели начали разбирать крупные обломки самолета и обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, общее количеств жертв катастрофы достигло 37.

В частности, найдено тело четвертого члена экипажа Boeing.

По информации K-News, в морге уже опознаны 36 тел погибших при авиакатастрофе. Родственники приезжают и увозят тела погибших. МЧС оказывает им поддержку в плане транспортировки. При опознании тел генетической экспертизы не потребовалось.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киргизии допустили снос поселка, на который упал Boeing. Решение о судьбе поселка Дача Суу будет приниматься правительством страны.

Источник: korrespondent.net