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17. 01. 2017

Авиакатастрофа в Киргизии: Число жертв достигло 37

В Киргизии продолжаются поисковые работы на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT Airlines, который упал 16 января на дачный поселок Дача-Суу близ аэропорта Манас столицы страны Бишкека.

Как передают местные СМИ, спасатели начали разбирать крупные обломки самолета и обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, общее количеств жертв катастрофы достигло 37.

В частности, найдено тело четвертого члена экипажа Boeing.

По информации K-News, в морге уже опознаны 36 тел погибших при авиакатастрофе. Родственники приезжают и увозят тела погибших. МЧС оказывает им поддержку в плане транспортировки. При опознании тел генетической экспертизы не потребовалось.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киргизии допустили снос поселка, на который упал Boeing. Решение о судьбе поселка Дача Суу будет приниматься правительством страны.

Источник: korrespondent.net

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