Американцы положительно оценили правление Обамы

Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы накануне окончания его срока правления достиг 58%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные исследования института общественного мнения Gallup.

Исследователи констатируют, что это один из самых высоких показателей за оба президентских срока Обамы. Выше его оценивали в начале первого избрания – в 2009 году Обаму поддерживали 78 американцев. Худший рейтинг уходящего президента был зафиксирован в 2014 году – 42%.

Авторы исследования отмечают, что Обама покидает Белый дом с лучшими показателями, чем его предшественник, Джордж Буш-младший: его деятельность на момент сложения полномочий одобряли лишь 40% американцев. Также рейтинг Обамы сопоставим с показателями Билла Клинтона – 57%.

Первая леди США Мишель Обама также достигла пика популярности – 68% опрошенных.

Как сообщал Корреспондент.net, прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков – 1,3 миллиона.

Напомним, вечером 10 января Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу США. В конце своего прощального выступления американский президент не смог сдержать слез.

Источник: korrespondent.net