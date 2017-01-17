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17. 01. 2017

Американцы положительно оценили правление Обамы

Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы накануне окончания его срока правления достиг 58%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные исследования института общественного мнения Gallup.

Исследователи констатируют, что это один из самых высоких показателей за оба президентских срока Обамы. Выше его оценивали в начале первого избрания – в 2009 году Обаму поддерживали 78 американцев. Худший рейтинг уходящего президента был зафиксирован в 2014 году – 42%.

Авторы исследования отмечают, что Обама покидает Белый дом с лучшими показателями, чем его предшественник, Джордж Буш-младший: его деятельность на момент сложения полномочий одобряли лишь 40% американцев. Также рейтинг Обамы сопоставим с показателями Билла Клинтона – 57%.

Первая леди США Мишель Обама также достигла пика популярности – 68% опрошенных.

Как сообщал Корреспондент.net, прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков  – 1,3 миллиона.

Напомним, вечером 10 января Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу США.  В конце своего прощального выступления американский президент не смог сдержать слез.

Источник: korrespondent.net

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