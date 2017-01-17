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17. 01. 2017

"Долг Януковича": Суд в Англии рассмотрит иск РФ

Высокий суд Англии сегодня, 17 января, приступит к рассмотрению иска России к Украине по долгу на 3 млрд долларов. Об этом говорится в повестке дня суда.

Так, заседание запланировано на 10:30 по местному времени (12:30 киевскому времени) и будет продолжаться весь день.

Напомним, в декабре 2013 года Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о кредите на 15 млрд долларов. В рамках данной программы облигации на эту сумму были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией.

Нынешние украинские власти заявляют, что этот долг – коммерческий, и потому должен быть реструктуризирован в рамках сделки, заключенной с другими кредиторами. Россия настаивает, что долг – государственный и требует погашения в срок, угрожая дефолтом.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона по поводу долга в 3 млрд долларов 17 февраля 2016 года. Украина должна была ответить на иск до 4 марта. 4 мая президент Петр Порошенко подписал закон о бессрочном моратории на выплату России долга.

В июне 2016 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на "российский долг". А министр финансов Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в 3 млрд долларов, которые были получены страной в период президентства Виктора Януковича.

Источник: korrespondent.net

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