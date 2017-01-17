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17. 01. 2017

В Киргизии семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по тысяче долларов

Правительство Киргизии выделит по 70 тысяч сомов – около тысячи долларов – семьям погибших и пострадавших при крушении турецкого грузового самолета Boeing 747, который упал 16 января на дачный поселок Дача-Суу близ аэропорта Манас столицы страны Бишкека.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства республики.

"Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил Минсоцразвития решить вопрос детей, оставшихся без семьи и крова, обеспечив необходимую помощь и поддержку. Кроме того, поручено в оперативном порядке сформировать список лиц оставшихся без определенного места жительства для оказания конкретной помощи", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, число жертв авикатастрофы в Киргизии увеличилось и достигло 38 человек. Также найдено тело четвертого члена экипажа Boeing.

Напомним, в Киргизии допустили снос поселка Дача Суу, на который упал Boeing.

Источник: korrespondent.net

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