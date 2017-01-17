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17. 01. 2017

В России истребили более 230 тысяч свиней

В России в 2016 году из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожили 233 тысячи голов свиней. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что цифры потерь довольно серьезные.

Дакверт отметил, что бороться с АЧС очень сложно, потому что по нынешнему закону о личном подсобном хозяйстве у ветеринаров нет возможности проконтролировать такое хозяйство. И это приводит к распространению заболевания.

По данным Россельхознадзора, с момента выявления АЧС в РФ в 2007 году, ущерб от нее превысил 30 млрд рублей. Но, как пояснил Данкверт, это далеко не полная оценка.

"Общие убытки никто не считал", – отметил он и напомнил, что вакцины от АЧС нет и разработать ее невозможно. Ученые многих стран пытались это сделать, но отказались.

"На ближайшие годы перспектив никаких вообще нет", – резюмировал Данкверт.

Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму уничтожили более полутора тысяч свиней из-за вспышки АЧС. Падеж животных начался в январе. Очагустановлен в селе Дмитровка. Этот населенный пункт изолирован, установлены посты.

В четырех областях Украины зафиксирована чума свиней

Источник: korrespondent.net

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