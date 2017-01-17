Поиск MH370 прекращен, место падения так и не нашли

Спасатели Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски обломков самолета рейса MH370, пропавшего над Южно-Китайским морем в марте 2014 года. Поиски не принесли никаких результатов, место падения лайнера обнаружено не было, сообщает AP.

За почти три года операции суда прочесали площадь 120 тысяч квадратных километров, как в Южно-Китайском море, так и к западу от Австралии в Индийском океане. На поисковую операцию было потрачено $160 млн.

Родственники признанных погибшими пассажиров уже заявили, что потрясены решением властей прекратить поиски.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров 8 марта 2014 года, направляясь из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек, все они признаны погибшими.

В 2015 году на побережье острова Реюньон в Индийском океане нашли обломок, который оказался деталью крыла самолета. Это единственная крупная деталь лайнера, которую удалось обнаружить за все время, прошедшее с катастрофы.

О причинах катастрофы также ничего не известно. По оценкам экспертов, в последние минуты перед столкновением с водой лайнер находился в состоянии неконтролируемого падения.

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Источник: korrespondent.net