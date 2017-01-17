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17. 01. 2017

Нацсовет ответил на упреки в запрете телеканала Дождь

Национальный совет по телевидению и радиовещанию руководствовался исключительно действующим законодательством и международными нормами, принимая решение о запрете вещания российского телеканала Дождь на территории страны. Об этом говорится в ответе Нацсовета на заявление вице-президента Freedom House по международным программам Роберта Германа.

"Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 закона Украины "О рекламе", – говорится в сообщении.

Также в Нацсовете отметили, что Дождь неоднократно нарушал законы Украины "О телевидении и радиовещании" и  "Об информации".

В ведомстве напомнили, что в самой России телеканал Дождь давно находится под запретом.

"Пользуясь случаем хотели бы обратить внимание господина Роберта Германа, на то, что этот телеканал удален из кабельных сетей Российской Федерации. Чрезвычайно важной и положительной, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечения права российских зрителей на свободу слова и возможности получения альтернативных точек зрения на общественные события", – заявили в Нацсовете.

При этом в Украине все желающие и дальше смогут просматривать программы телеканала Дождь через Интернет и спутниковую связь.

Накануне Freedom House осудила запрет на вещание в Украине российского телеканала Дождь. Также Комитет защиты прав журналистов призвал власти Украины отменить распоряжение о запрете вещания телеканала Дождь.

Каксообщал Корреспондент.net, 12 января Нацсовет обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию телеканала Дождь.Такое решение принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Как Дождь освещал темы Майдана, Крыма и ДНР

Источник: korrespondent.net

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