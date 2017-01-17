Стрельба в Майами: пострадали дети

В Майами (штат Флорида) в Мемориальном парке неизвестные открыли стрельбу во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга. В результате стрельбы пострадали восемь человек, пятеро из них – несовершеннолетние, сообщает Fox5.

Полиция уже задержала двоих подозреваемых и изъяла огнестрельное оружие. Сейчас ведется расследование.

#BREAKING: Multiple people shot at Martin Luther King Jr. Memorial Park in #Miami. pic.twitter.com/lh28DuSJlQ — WSVN 7 News (@wsvn) 16 января 2017 г. Watch the moment shots rang out at MLK Jr. Memorial Park caught on camera. pic.twitter.com/CMf0YR5yex — WSVN 7 News (@wsvn) 16 января 2017 г. Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике неизвестный открыл огонь на музыкальном фестивале в курортном городе Плайя-дель-Кармен, погибли пять человек. В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Источник: korrespondent.net