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17. 01. 2017

Стрельба в Майами: пострадали дети

В Майами (штат Флорида) в Мемориальном парке неизвестные открыли стрельбу во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга. В результате стрельбы пострадали восемь человек, пятеро из них – несовершеннолетние, сообщает Fox5.
 
Полиция уже задержала двоих подозреваемых и изъяла огнестрельное оружие. Сейчас ведется расследование.
 

#BREAKING: Multiple people shot at Martin Luther King Jr. Memorial Park in #Miami. pic.twitter.com/lh28DuSJlQ

— WSVN 7 News (@wsvn) 16 января 2017 г.

Watch the moment shots rang out at MLK Jr. Memorial Park caught on camera. pic.twitter.com/CMf0YR5yex

— WSVN 7 News (@wsvn) 16 января 2017 г.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике неизвестный открыл огонь на музыкальном фестивале в курортном городе Плайя-дель-Кармен, погибли пять человек. 
 
В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Источник: korrespondent.net

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