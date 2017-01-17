Теракт в Стамбуле: подозреваемый признал свою вину

Главный подозреваемый в теракте в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь Абдулгадир Машарипов (выходец из Узбекистана) признал свою вину. Об этом заявил губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник, 17 января, сообщает газета Hurriyet.

По словам губернатора, 33-летний Машарипов говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане. Топбаш добавил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства"

Вместе с главным подозреваемым были задержаны четверо граждан Ирака – один мужчина и три женщины. В квартире, где жил Машарипов обнаружены 197 тысяч долларов.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.

Напомним, во время вооруженного нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек, 69 были ранены.

Источник: korrespondent.net