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17. 01. 2017

Теракт в Стамбуле: подозреваемый признал свою вину

Главный подозреваемый в теракте в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь Абдулгадир Машарипов (выходец из Узбекистана) признал свою вину. Об этом заявил губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник, 17 января, сообщает газета Hurriyet.

По словам губернатора, 33-летний Машарипов говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане. Топбаш добавил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства" 

Вместе с главным подозреваемым были задержаны четверо граждан Ирака – один мужчина и три женщины. В квартире, где жил Машарипов обнаружены 197 тысяч долларов.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.

Напомним, во время вооруженного нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек, 69 были ранены.

Источник: korrespondent.net

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