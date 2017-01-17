На Закарпатье авто влетело в грузовик, трое погибших

В Воловецком районе на трассе Киев-Чоп 16 января вечером произошло ДТП с пострадавшими. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сообщает Mukachevo.net.

Как установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль Skoda Octavia c киевскими номерами и грузовик DAF c львовскими номерами. Водитель Skoda, 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в грузовик, за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя Шкоды и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 год, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель грузовика значительных телесных повреждений не получил.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за плохих погодных условий в Славянске автобус врезался в столб, семеро человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net