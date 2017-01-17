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17. 01. 2017

Для Украины "поезд номер один" должен быть в Европу – министр

Украина в течение 2017 года собирается запустить еще несколько новых поездов в города Европы. Об этом заявил в эфире Эспрессо.ТВ министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию", – рассказал министр.

Омелян, напомнил, что "в течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер один" у нас был на Москву, но должен быть на Европу".

"И мы боремся за это", – заверил министр.

Как сообщал Корреспондент.net, Укрзализныця хочет запустить еще один поезд в Польшу –до города Хелм.

А накануне Нового года начал курсировать скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль.

Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

Источник: korrespondent.net

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