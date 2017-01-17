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17. 01. 2017

Космонавты РФ не могут выйти в космос из-за потери скафандра

Единственный запланированный на 2017 год выход российских космонавтов в космос может так и не состояться из-за потери нового скафандра Орлан-МКС, который находился на разбившемся грузовом корабле Прогресс.

Как передают Актуальные новости со ссылкой на главу отдела руководителя отдела Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, запланированный полет остается в силе, но его планировали с учетом испытания скафандров Орлан-МКС, а один из них был утерян во время аварии.

В связи с уничтожением оборудования, программа выхода космонавтов в открытый космос будет пересмотрена.

Крикалев считает, что экстренной необходимости в проведении полета в этом году нет, но окончательно понятными планы на полет станут после того, как будуь доставлены новые скафандры.

Как сообщал Корреспондент.net, космический корабль Прогресс МС-04 был потерян 30 ноября 2016 года. Он упал на территории Тувы. Большинство обломков Прогресса сгорели в плотных слоях атмосферы.

На прошлой неделе Роскосмос назвал причину падения Прогресса.

Источник: korrespondent.net

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