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17. 01. 2017

Порошенко надеется, что Китай поможет урегулировать ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 17 января.

"Порошенко высказал надежду, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе, прекращению российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины включительно с Крымом", – сказано в сообщении пресс-служба главы украинского государства.

В свою очередь Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Во время встречи была достигнута договоренность о продолжении взаимодействия двух стран ради поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совета безопасности ООН.

Также главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Было решено провести в 2017 году заседание украинского-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Кроме того лидеры двух государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, Порошенко сегодня принимает участие в форуме в швейцарском Давосе. Он выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Предполагается, что в ходе 47 форума в Швейцарии президент проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами компаний и инвесторами.

В то же время Порошенко не будет участвовать в украинском завтраке в Давосе, который организует фонд олигарха Виктора Пинчука. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Источник: korrespondent.net

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