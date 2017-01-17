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17. 01. 2017

В Италии сепаратистов ДНР назвали "фашистскими националистами"

Шесть итальянских депутатов от правящей Демократической партии направили парламентский запрос в правительство с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого представительства ДНР в Италии, об открытии сообщалось в декабре прошлого года.

О своей инициативе депутаты-левоцентристы сообщили на пресс-конференции в Турине, передает Радио Свобода.

В частности в запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС открытие "представительства ДНР", а также какие меры будет принимать правительство.

По словам Умберто Д’Оттавио, одного из шести подписантов запроса, этот вопрос не является проблемой местного уровня – это дело национального масштаба.

"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Марроне (координатор т.н. "представительства ДНР" в Турине – ред.)", – подчеркнул он.

Представителей Демократической партии поддержали Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake.

Так, Игорь Бони, представитель Радикальной партии, заявил, что подобное представительство ДНР пыталась создать в Чехии, но правительство этой страны быстро поставило сепаратистов на место.

Как сообщал Корреспондент.net, так называемое представительство ДНР в итальянском Турине было открыто 14 декабря 2016 года. На следующий день посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг эту информацию.

Ранее в Чехии презентовали "консульство" ДНР.

Источник: korrespondent.net

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