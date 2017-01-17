В РФ произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В городе Бийске Алтайского края России на территории завода по производству взрывчатки произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

В управлении гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона заявили, что рабочие проводили расчистку территории на олеумном заводе. Шла подготовка к строительству нового здания.

Рабочие разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу. Они стали выбивать ее молотком. При ударе она взорвалась. Пострадали четыре человека, один находится в тяжелом состоянии.

В управлении также сообщили, что сооружений на территории, где произошел взрыв, нет. Как рассказали в МЧС, завод находится в ведомстве Минобороны РФ, в связи с чем никакой информацией относительно произошедшего они не располагают.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января на киевском заводе прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

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Источник: korrespondent.net